Китай выразил протест США после введения санкций за связи с КНДР

ПЕКИН, 24 фев – РИА Новости. Китай сделал решительное представление США в связи с введенными санкциями в отношении китайских компаний, якобы связанных с КНДР, заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, они коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица по всему миру, включая КНДР, Китай, Сингапур, Тайвань. Представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".

"Китайская сторона выступает решительно против того, чтобы США на основе своего внутреннего законодательства вводили односторонние санкции в отношении китайских граждан и компаний. Мы уже сделали решительное представление американской стороне в связи с этим и требуем немедленно прекратить эти ошибочные действия, чтобы не наносить ущерб двустороннему сотрудничеству", — говорится в опубликованном заявлении Гэн Шуана.

Китайский дипломат подчеркнул, что правительство Китая в полной мере выполняет все требования резолюций касательно КНДР, принятых Советом Безопасности ООН, и выполняет все свои международные обязательства.

Внешнеполитическое ведомство Китая заверило, что правительство страны будет в соответствии с законом разбираться с фактами нарушения резолюций СБ ООН, если такие случаи будут выявлены в ходе расследования.