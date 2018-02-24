КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили начали бессрочную акцию протеста возле дома генпрокурора Украины Юрия Луценко с требованием освободить соратника Саакашвили Севериона Донгадзе, сообщила в субботу пресс-служба партии "Движение новых сил".

"Активисты "Движения новых сил" и неравнодушные киевляне провели акцию под жильем генпрокурора Луценко с требованием освобождения политзаключенного Севериона Донгадзе (соратник Саакашвили, который сейчас находится под стражей на Украине в рамках дела о содействии участникам преступных организаций, по которому также проходит экс-президент Грузии — ред.), разбили палатку и объявили о бессрочном пикетировании", — говорится в сообщении пресс-службы партии Саакашвили.

Сообщается, что охрану общественного порядка на месте событий обеспечивает большое количество полиции и военнослужащих нацгвардии.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.

Погранслужба Польши подтвердила его прибытие в Варшаву. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, там он получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе.

Пограничная служба Украины в минувшую среду запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.

В конце июля 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины. По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили лишили гражданства, поскольку при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд.