В ЛНР силовики при обстреле разрушили жилой дом

ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. Жилой дом получил повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ населенного пункта Калиново в самопровозглашенной Луганской народной республике, семья с ребенком осталась без крова, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в субботу в ЛНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны ВСУ, в том числе из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 миллиметра.

"В результате преступных действий киевских силовиков в населенном пункте Калиново разрушение получило одно частное домостроение и хозяйственные постройки. Семья с ребенком осталась без крова", — заявил Марочко.

Он уточнил, что живущие в доме женщина и ребенок не пострадали только по "счастливой случайности".

"Представители ЛНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня — ред.) зафиксировали последствия обстрела дома в Калиново… Осколки подтверждают, что (при обстреле поселка — ред.) используются запрещенное минскими соглашениями вооружение и артиллерия", — подчеркнул Марочко.

И.о. главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев уточнил, что разрушенный дом был предоставлен в качестве временного жилья для семьи, чей собственный дом был уничтожено обстрелом еще в 2015 году.

"В 2015 году они получили повреждение дома, а вчера разрушено временное жилье, в котором они проживали до настоящего времени. Помимо этого, подверглась обстрелу северная сторона Первомайска, примерно 152-миллиметровыми снарядами, там повреждена линия электропередачи", — рассказал Афанасьев.