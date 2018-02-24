Неизвестные ограбили дом подозреваемого в коррупции главы ЦБ Латвии

РИГА, 24 фев – РИА Новости. Дом подозреваемого в коррупции президента Банка Латвии (Центробанка) Илмара Римшевича был ограблен минувшей ночью, сообщил в субботу журналистам его адвокат Саулведис Варпиньш.

По словам адвоката, из частного дома в Лангстини похищены несколько "очень ценных вещей". Юрист заявил, что воры серьезно "поработали", разгромив жилье, и это наводит Римшевича на мысль, что это не случайность.

"Ситуация свидетельствует, что это была заранее спланированная и хорошо организованная операция", — указал Варпиньш.

В момент ограбления Римшевича не было дома. О произошедшем тут же была проинформирована полиция, начат уголовный процесс.

Варпиньш не уточнил, какие вещи были украдены, указав, что это детали следствия, с которыми сейчас работают правоохранители.

Представитель полиции Сигита Пилдава подтвердила информацию о краже из частного дома.

"Было констатировано, что произошло проникновение в дом и из него пропали вещи. Список пропавших вещей уточняется", — сказали в правоохранительных органах.

Президент Банка Латвии Илмар Римшевич подозревается в вымогательстве и получении крупной взятки. В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.