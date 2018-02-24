В Одессе подростков задержали на акции в честь 23 Февраля

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Одессе 23 Февраля на акции возложения цветов к памятнику Неизвестному Матросу на Аллее Славы задержали группу несовершеннолетних. Об этом написал в Facebook помощник начальника Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, полиция доставила молодых людей в отделение после того, как ей не удалось установить их личности. Кроме того, среди подростков якобы были "ребята в балаклавах".

"В наше тревожное время" то, что молодые люди не смогли объяснить цели своего пребывания в месте проведения акции и назвать руководителя организации, предоставившей им атрибутику, было достаточным основанием для полицейского реагирования", — отметил Форостяк.

Он добавил, что к ответственности никто не привлекался.

Форостяк призвал руководителей учебных заведений и родителей не давать подростками принимать участие в "мероприятиях сомнительного характера".

По данным местных СМИ, задержали около 20 человек. Молодые люди во время акции развернули белые флаги с надписью "Вера и память" и изображением Вечного огня. Кроме того, у них были плакаты, восхваляющие Советскую армию.