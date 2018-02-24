В Бельгии задержали брата главного обвиняемого по делу о терактах в Париже

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бельгийская полиция задержала Мохамеда Абдеслама, брата главного обвиняемого по делу о терактах в Париже, сообщает в субботу газета Dernière Heure.

Полиция подозревает Мохамеда Абдеслама, который был задержан в пятницу, в причастности к вооруженному ограблению. Вместе с ним был задержан еще один подозреваемый.

Портал FlandersNews.be уточняет, что нападение произошло 23 января в коммуне Моленбек-Сен-Жан. Трое госслужащих несли деньги из здания городского собрания в банк. По информации издания, злоумышленники, угрожая им ножом, заставили их отдать 70 тысяч евро наличными.

В начале февраля в Брюсселе начался процесс по делу Салаха Абдеслама и его сообщника Суфиана Айари, которые обвиняются в покушении на убийство полицейских, проводивших обыск в квартире в брюссельской коммуне Форе 15 марта 2016 года. Тогда Абдесламу и Айари удалось бежать, их задержали три дня спустя в брюссельской коммуне Моленбек.

Вечером 13 ноября 2015 года три скоординированных группы террористов совершили серию нападений в Париже и его ближайшем пригороде Сен-Дени. В общей сложности жертвами терактов стали 130 человек, более 350 были ранены.

Абдеслам был в Париже в день терактов 13 ноября 2015 года, ночью он вернулся в Брюссель. По данным следствия, в Париже на нем был надет пояс смертника, который был неисправен и не взорвался.