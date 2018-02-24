МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла сообщения СМИ о том, что для транспортировки наркотиков из Аргентины нелегально использовалась дипломатическая почта.

По словам официального представителя ведомства, занимался перевозкой запрещенных веществ сотрудник технического состава, в то время как диппочту формируют дипломаты.

"У технического сотрудника (задержанного аргентинской полицией в составе преступной группы.— Прим. ред.) не было ни дипломатического паспорта, ни допуска к формированию дипломатической почты", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на ее странице в Facebook.

Совместная операция России и Аргентины

Речь идет о спецоперации, в результате которой российским и аргентинским спецслужбам удалось предотвратить отправку в Москву из Буэнос-Айреса почти 400 килограммов кокаина. Начало расследованию положил российский посол Виктор Коронелли, который сообщил Министерству безопасности Аргентины о чемоданах с наркотиком, найденных в одном из помещений посольства.

Спецслужбы двух стран заменили кокаин на муку, в чемоданы поместили GPS-трекеры, полиция начала прослушивать телефонные разговоры лиц, причастных к попытке наркотрафика. Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет около 50 миллионов евро.

Как сообщает аргентинское издание Clarin, наркотики находились в здании школы посольства. СМИ также называет и имена задержанных — это Иван Близнюк, работавший в управлении полиции Буэнос-Айреса и неоднократно посещавший Россию для организации образовательных программ сотрудникам силовых служб, и Александр Чикало, работавший вместе с Близнюком.

Кроме того, издание утверждает, что к наркотрафику причастен бухгалтер Али Абыянов (Ali Abyanov), который, по данным СМИ, работал в посольстве и внес чемоданы в помещение школы, а также находящийся в бегах "мистер К", который, по мнению следователей, и возглавлял банду наркоторговцев.