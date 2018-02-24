Киргизский врач восемь часов сдавливал рану пациента, ожидая хирурга

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. В Киргизии хирург Бакай-Атинской больницы восемь часов сдавливал вену раненного ножом пациента, ожидая приезда коллеги из отделения сосудистой хирургии в Бишкеке. Об этом рассказал в Facebook хирург Национального госпиталя при Минздраве республики Эльзар Токтоназаров.

Пациент поступил в лечебное учреждение 21 февраля с ножевым ранением грудной клетки и обширным кровотечением после пьяной драки.

По линии санавиации экстренно вызвали сосудистого хирурга из Бишкека. Он добрался в Бакай-Атинскую больницу только ранним утром и успешно зашил рану. Сейчас состояние пациента стабильное.