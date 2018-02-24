Британия не готова к сотрудничеству по делу Ассанжа, заявили в МИД Эквадора

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса заявила, что предложение посредничества со стороны эквадорских властей к Великобритании для урегулирования ситуации с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем не принесло результатов, сообщает агентство Andes.

По информации издания, предложение сотрудничества помогло бы найти решение по делу Ассанжа, который более пяти лет живет в посольстве Эквадора в Лондоне.

"Для посредничества нужны две стороны, Эквадор готов, но другая сторона не обязательно", — приводит агентство слова Эспиносы.

Глава МИД отметила, что Эквадор продолжит защищать интересы Ассанжа.

Ассанжа в 2010 году прокуратура Швеции подозревала в изнасиловании, дело в мае 2017 году было прекращено. С 2012 года Ассанж живет в посольстве Эквадора в Лондоне, тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

После оглашения решения шведской прокуратуры полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что если Ассанж покинет здание посольства Эквадора, то его снова арестуют. При этом поводом для ареста в Лондоне станет по-прежнему действующий ордер, выданный Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

По словам представителей британского суда, ордер на арест, выданный в Лондоне, никак не связан с решением шведских властей. Теоретически, по мнению Королевской прокурорской службы, если Вестминстерский магистратский суд отменит ордер, Ассанж сможет покинуть здание посольства Эквадора.