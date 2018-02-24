В район Станицы Луганской прибыли бойцы "Правого сектора"*, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Февраль 2018 (220)

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

Военнослужищие инженерной роты армии ЛНР во время работ по разминированию на линии разграничения в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 24 фев — РИА Новости. В населенный пункт Макарово Станично-Луганского района близ линии соприкосновения прибыло подразделение экстремистской организации "Правый сектор"*, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что обстрелы со стороны украинских силовиков в этом районе могут усилиться. "Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной", — добавил представитель Народной милиции.

По данным Марочко, в Макарово прибыло до 50 бойцов ВСУ.

"Кроме того, в район населенного пункта Лозовое отмечен выход диверсионно-разведывательной группы противника, предположительно, из состава восьмого отдельного полка специального назначения", — заявил Марочко.

Он подчеркнул, что Народная милиция строго соблюдает минские договоренности.

По данным Народной милиции, ВСУ проводят перегруппировку сил и перемещение запрещенного вооружения у линии соприкосновения: в районе населенного пункта Светлодарское обнаружили три буксируемые гаубицы Д-30 калибра 122 миллиметра, в районе Троицкого — минометные позиции, в Трехизбенке — пять БМП-1 и два грузовых автомобиля с боеприпасами.

* Экстремистская организация, запрещенная на территории России.