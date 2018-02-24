ВМС Украины получат изъятое за посещение Крыма танзанийское судно

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости. Конфискованное за посещения Крыма танзанийское судно получат ВМС Украины, сообщила пресс-служба госпогранслужбы страны.

"Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины", — говорится в сообщении.

В марте 2017 года суд Одессы принял решение о конфискации судна, которое пограничники задержали на украинском участке Дуная за посещение Крыма без разрешения Киева в конце ноября 2016 года. Также суд конфисковал груз — более трех тысяч тонн технической соды стоимостью более 680 тысяч долларов. Позже Апелляционный суд Одесской области подтвердил это решение.