Вучич заявил, что никогда не введет санкции против России

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции.

"Да, мы находимся на европейском пути, но мы не собираемся жертвовать нашими традиционными ценностями и традиционными отношениями. Мы не собираемся вводить санкции в отношении России, во всяком случае, пока я являюсь президентом и пока у моей партии есть большинство в парламенте", — сказал Вучич в интервью программе " Вести в субботу " телеканала "Россия 1".

Он добавил, что Сербия намерена сотрудничать со всеми, чтобы защитить свои интересы и реализовать европейский путь развития страны, не прерывая отношения с остальными традиционными партнерами.

В среду с президентом Сербии встретился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Визит был приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между странами. Главной темой переговоров стали ситуация в Европе и на Балканах, а также вопросы выполнения решений СБ ООН по косовскому урегулированию.

Как сообщалось ранее, Вучич в заявлении для прессы после встречи с Лавровым сказал, что власти Сербии не присоединятся к санкциям Запада в отношении России. По словам Вучича, он "уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции против РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии".