В СФ прокомментировали бойкот США этапа Кубка мира по биатлону в России

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Объявляя бойкот крупнейшим спортивным мероприятиям мирового уровня, США только вредят себе, заявил РИА Новости экс-посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк.

Федерация биатлона США объявила ранее о бойкоте российского этапа Кубка мира сезона-2017/18 в Тюмени. Как говорится в заявлении американской федерации биатлона, такое решение принято "в поддержку чистого спорта и ради собственной безопасности".

"Если сами США отсекают себя от участия в спортивных мероприятиях такого уровня, то им же только хуже. А нам надо спокойнее к этому относиться", — сказал Кисляк.

Он назвал названные США причины бойкота "просто несерьёзными". "Это заявление отражает скорее антироссийские настроения, царящие в США, чем дух самих спортсменов и истинные причины", — подчеркнул сенатор.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) по итогам исполкома принял решение, согласно которому Тюмень сохранила право проведения этапа (22-25 марта), однако статус Союза биатлонистов России (СБР) был понижен до временного членства.