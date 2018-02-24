В Госдуме напомнили, что является "настоящим позором" США

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в САР и "позоре" России не имеют ничего общего с действительностью, слово "позор" относится к США за раздробленную Ливию, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американцы находятся в Сирии с одной целью — "избавиться от ИГ*", после чего они "уйдут домой". При этом политик также назвал "позором" то, что Россия и Иран сделали в Сирии.

"Мотивы заявления Трампа абсолютно понятны: США надо приписать себе однозначную победу над терроризмом, принизив при этом по максимуму роль России и ее партнеров по сирийскому урегулированию. Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ*, появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке", — сказал Слуцкий РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что Россия делает это на законных основаниях по просьбе официальных властей САР, "опять же в отличие от США".

"Мы боролись и боремся с террористами, а не пытаемся незаконно свергнуть режим в угоду своим геополитическим интересам. Россия также была готова и готова до сих пор оказать помощь в послевоенном урегулировании и решении гуманитарной ситуации в Сирии", — отметил он.

Борьбу против ИГ* в Сирии ведут сирийская армия при поддержке ВКС России по запросу официального Дамаска и международная коалиция во главе США, причем действует она на территории Сирии без разрешения законных властей.

Слуцкий заявил, что при этом США больше пытаются "разделить страну на части, нисколько не заботясь на самом деле о ее населении".

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что "в Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны".

"Поэтому слово "позор", считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь "фейковой" пробирки (экс-госсекретаря США. — Прим. ред.) Колина Пауэлла. Они, кажется, так и не поняли, что натворили", — заключил он.

Официальным поводом для вторжения в Ирак в 2003 году сил США и антииракской коалиции стала информация американских спецслужб, которые утверждали, что нашли свидетельства разработок в Ираке оружия массового уничтожения. Каких‑либо веских доказательств тому найдено не было.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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