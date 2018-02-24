В ГД ответили Киеву на заявление о планах России взорвать крейсер "Украина"

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Заявления зампреда Службы безопасности Украины Виктора Кононенко о попытках российских спецслужб взорвать ракетный крейсер "Украина" — это провокация. Такое мнение в разговоре с RT выразил замглавы комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его словам, Киев специально нагнетает обстановку и формирует образ внешнего врага в преддверии президентских выборов.

Депутат добавил, что у России нет "агентов или резидентов" на территории Украины.

"Мы считаем украинский народ братским и ни в коем случае не заинтересованы в эскалации напряженности <…> Поэтому все это — провокационные разговоры, при помощи которых пытаются еще больше разжечь вражду между украинцами и россиянами", — сказал он.

Ранее Кононенко заявил, что российские спецслужбы планировали взорвать законсервированный с 1996 года ракетный крейсер "Украина", дислоцированный в Николаеве. Осуществить диверсию, по их данным, должен был некий россиянин Давид Пономарев вместе с сообщниками еще в 2015 году.

СБУ регулярно заявляет о задержаниях "агентов российских спецслужб" и россиян, которые якобы готовят диверсии на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что она не участник внутриукраинского конфликта.