Начальник полиции Нортумбрии Стив Эшман во время пресс-конференции, посвященной расследованию преступлений на сексуальной почве в Ньюкасле, Великобритания. Архивное фото

Начальник полиции Нортумбрии Стив Эшман во время пресс-конференции, посвященной расследованию преступлений на сексуальной почве в Ньюкасле, Великобритания. Архивное фото

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британская полиция закрывала глаза на действия банд, на протяжении нескольких лет сексуально эксплуатировавших женщин и девочек в Ньюкасле. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на отчет отставного адвоката Дэвида Спайсера, изучившего реакцию властей на эти события.

Спайсеру удалось выяснить, что до начала так называемой операции "Святилище", в результате которой на скамье подсудимых оказались 17 мужчин и одна женщина, полиция реагировала на подобные случаи на нерегулярной основе.

Выяснилось также, что власти "наказывали жертв" сексуальных преступлений и призывали их менять свое поведение и держаться от насильников подальше. Некоторых из них обвиняли во лжи и помещали под надзор.

"Это посылало неверный сигнал преступникам. То, что их вряд ли подвергли бы уголовному преследованию или лишили бы возможности и дальше эксплуатировать своих жертв, побуждало их действовать с бесцеремонной настойчивостью. Кроме того, это наложило серьезный отпечаток на жертв, которые поняли, что против преступников не будет предпринято никаких действий", — пишет Спайсер.

Банды действовали в Ньюкасле в период с 2011 по 2014 год. По данным следствия, они спаивали либо накачивали наркотиками девушек в возрасте от 13 до 25 лет, после чего насиловали. Всего жертв могло быть более 700.

Пострадавшие рассказывали, что их насиловали, пока они спали или были без сознания.

Среди подсудимых были люди с пакистанскими, бангладешскими, индийскими, иранскими, иракскими, курдскими, турецкими, албанскими и восточноевропейскими корнями.

Судья постановил, что преступники выбирали жертв не из-за их расы, а из-за того, что они были "молодые, впечатлительные, наивные и уязвимые".

В отчете Спайсера также сказано, что, по словам одной из девочек, среди жертв были и мальчики, однако информация о сексуальной эксплуатации представителей мужского пола, скорее всего, умалчивается.

Подобные эпизоды происходили и в других английских городах: в Ротерхэме, Рочдейле и Оксфорде. Спайсер отметил, что проблема не решена до сих пор.

"К сожалению, это все еще происходит в Ньюкасле и других городах, но этот город твердо намерен остановить это", — отметил он.