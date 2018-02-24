В ГД призвали ООН обратить внимание на слова Трампа о мировой угрозе

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. ООН не должна оставить без внимания бездумные заявления президента США Дональда Трампа об угрозе со стороны Вашингтона для всего мира в рамках решения ситуации с КНДР, заявил зампред комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент США заявил о том, что если санкции против КНДР не дадут результата, США перейдут ко "второй фазе", которая будет печальна для всего мира.

"Я думаю, что такие, я бы сказал, бездумные заявления о поведении США, которые могут угрожать всему миру – это, конечно, вопрос ООН, и без внимания такие заявления оставлять нельзя", — сказал Чепа РИА Новости.

Политик уточнил, что, по его мнению, ООН должна обратить внимание на эти заявления.

"Я думаю, что мы без внимания это не оставим", — сказал парламентарий, отвечая на вопрос о том, может ли Россия призвать ООН оценить высказывание Трампа.