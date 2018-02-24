В Узбекистане бывшего генпрокурора задержали по обвинению во взятке

ТАШКЕНТ, 24 фев — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Узбекистана Рашид Кадыров задержан по обвинению в получении взятки и вымогательстве, сообщает в субботу генпрокуратура республики.

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"Генеральной прокуратурой республики Узбекистан возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального прокурора Р.Х.Кадырова по статьям 165, 205, 210 Уголовного кодекса", — говорится в сообщении.

Данные статьи предусматривают обвинение в вымогательстве, получении вязки и превышении должностных полномочий. Наказание по ним — вплоть до лишения свободы сроком на 15 лет.

По данным ведомства, 23 февраля Кадыров задержан в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Узбекистана.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Кадыров накануне пытался вылететь из Ташкента, но сотрудники пограничной службы не допустили его к самолету.

"Кадырову предъявлено обвинение по трем статьям уголовного кодекса, ведется следствие", — уточнил источник.

Кадыров возглавлял генпрокуратуру Узбекистана с 2000 по 2015 годы, с 2015 до 2017 года являлся членом конституционного суда республики.