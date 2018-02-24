В Афганистане не менее 20 военных погибли при атаке талибов*

МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. По меньшей мере 20 силовиков погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* на военную базу в провинции Фарах на западе Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя совета провинции Дадуллу Кани.
Нападение произошло в субботу в 02.00 (01.00 мск) в районе Бала Булук. По меньшей мере 20 солдат были убиты, еще двое захвачены в плен. Кроме того, боевики захватили большое количество оружия.
20 #ANA Soldiers Killed In Taliban Attack In #Farahhttps://t.co/qkk1YdhmBL pic.twitter.com/ctIo63DXWz— TOLOnews (@TOLOnews) 24 февраля 2018 г.
По словам Кани, военным удалось ликвидировать 12 боевиков.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.