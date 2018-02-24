В МИД рассказали, чем грозит применение закона о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Практическое применение закона о реинтеграции Донбасса грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке страны, Запад должен повлиять на Киев, чтобы не допустить гибельного для Украины сценария, заявило Министерство иностранных дел России.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия упоминается как "агрессор", а неподконтрольные Киеву территории — как "оккупированные". В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание закона о реинтеграции Донбасса запоздалым желанием Киева узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой узаконить использование армии против мирных жителей.

"Практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины. Надеемся, что ее западные кураторы отдают себе отчет в этом и сумеют употребить имеющееся у них влияние на Киев, чтобы не допустить претворения в жизнь гибельного для украинской государственности сценария, чреватого непредсказуемыми последствиями для европейской стабильности и безопасности", — говорится в сообщении.

Как отмечается, вступление в силу этого закона совпало с очередной годовщиной государственного переворота, совершенного украинскими националистами в феврале 2014 года. Нынешний киевский режим, придя к власти путем вооруженного путча, не приемлет иных методов, кроме насилия, добавляется в сообщении МИД.