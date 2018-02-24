На YouTube шутят над мужчиной, в машину к которому залез зубр

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает в машине огромного зубра, потянувшегося за кусочком хлеба.

Видео опубликовал пользователь по имени Райан, отметив, что ему его прислал друг. Он не уточнил, где оно было снято.

За два дня ролик посмотрели более 114 тысяч раз.

В комментариях многие стали подшучивать над Райаном, обращаясь к нему от лица редакторов несуществующих журналов.

"Привет, Райан! Я главный редактор в журнале "Огромные языки животных", и я хотел бы разместить это видео в разделе радикальных языков", — пишет Доминик Боггио.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Мир зубров", и я хотел бы связаться с твоим другом детства и обсудить природу этого видео", — пишет littlemobzy.

"Привет, зубр, я пишу для журнала "Мир Райана", и я хотел бы связаться с твоим другом детства и обсудить природу этого видео", — пишет Хэйден Джейкобсон.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Пьющие кофе зубры в машине", и я хочу связаться с зубром из этого видео по поводу этого видео", — пишет Saitama Bro.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Я не понимаю все эти комментарии в духе "я пишу для такого-то журнала" и я не понимаю, что происходит. Спасибо", — пишет Richard Dawes.

Некоторые просто порадовались тому, что такое видео попало в тренды YouTube.

"Наконец-то хорошее видео в трендах", — пишет and Peggy.

"Это случайная штука высшего класса, которая заслуживает того, чтобы быть в трендах", — пишет BigNat3r.

"Таким YouTube и должен быть!", — пишет HBCgraphics.