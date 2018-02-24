Япония поддержала санкции США против КНДР

ТОКИО, 24 фев — РИА Новости. Япония поддерживает решение США расширить санкции в отношении КНДР в связи с продолжающимися действиями Пхеньяна по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.

Такую позицию, по данным телеканала NHK, выразил советник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кэнтаро Соноура, на состоявшейся в Вашингтоне встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

"Несмотря на то, что в последнее время наметилась различная активность, как например начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр, КНДР не прекратила разработку ядерного оружия и баллистических ракет. Мы должны усиливать давление на нее", — подчеркнул Соноура.

Японский дипломат отметил, что Токио "приветствует американские санкции и намерено изучить, что возможно сделать для содействия в сотрудничестве с правительством Японии" для разрешения проблем в регионе.

"Мы решительно поддерживаем (санкции — ред.)", — подчеркнул он.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в рамках регулярного брифинга представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".