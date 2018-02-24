МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Экс-президент Леонид Кучма заявил, что Украина никогда не была полноценным государством, а народ страны сегодня находится в ужасном положении. Его слова приводит "Украина.ру".

"Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?" — заявил он.

Политик уверен, что к такому положению страну привели депутаты Рады и властная элита страны. При этом Кучма отметил, что сегодня политики говорят о предстоящих президентских и парламентских выборах, забыв об условиях жизни населения и состоянии национальной экономики.

Кроме того, как отметил Кучма, на прошедшей на прошлой неделе Мюнхенской конференции по безопасности Украина "оказалась на задворках". "Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать", — заявил он.

Ранее Кучма выразил сожаление о том, что в законе о реинтеграции Донбасса, подписанном Петром Порошенко, нет упоминания о минских соглашениях, а также назвал принятый документ политическим.