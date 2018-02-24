В Венесуэле взрыв на подстанции нарушил электроснабжение восьми штатов

МЕХИКО, 23 фев – РИА Новости. Взрыв конденсатора на подстанции в штате Яракуй нарушил электроподачу электричества сразу восемь штатов Венесуэлы, сообщил в пятницу министр электрической энергии страны Луис Мотта Домингес.

По его словам, в результате напряженной работы технических служб удалось возобновить подачу электричества в семь штатов, сейчас идут восстановительные работы для штата Тачира.

Мотта Домингес заявил о признаках диверсии, чтобы дестабилизировать ситуацию перед будущими президентскими выборами, намеченными на 22 апреля.

"Когда мы пытались восстановить подачу по другим сетям, было выявлено, что система защиты и прерывателей кем-то была повреждена", — приводит канал Globovision заявление Мотты.

В начале февраля в Венесуэле также имело место отключение электричества в Каракасе и штате Миранда. Тогда Мотта Домингес тоже заявил о саботаже.

Нехватка электричества и перебои с его подачей стали частым явлением в Венесуэле в последние годы, причем власти винят в этом третьи силы, называя отключения актами саботажа и диверсиями. Электроэнергетика в Венесуэле была национализирована при президенте Уго Чавесе.