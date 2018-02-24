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Совместно с ФБР: Минфин США анонсировал новые санкции против России

Сюжет:
Санкции в отношении России (6574)
03:5524.02.2018
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фотоМинистерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против России, заявил журналистам в Белом доме глава ведомства Стивен Мнучин.

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе
© REUTERS / Denis Balibouse
Подъемная сила: почему санкции против России не работают

"Мы работаем над санкциями против России. Могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", — сказал он.

"Мы смотрим на вмешательство в выборы. Мы тесно работаем с ФБР, и они дают нам информацию по последним претензиям. И, если это будет необходимо, мы рассмотрим информацию по частным лицам, которая у них есть", — добавил чиновник.

"Список Мюллера"

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В СФ призвали "не смотреть на санкционные списки, а поднимать экономику"
Ранее представитель госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон может рассмотреть возможность введения санкций против 13 россиян, попавших в так называемый "список Мюллера", "Мы обычно не анонсируем новые санкции. Но в данном случае мы можем рассмотреть такую возможность", — ответила она на вопрос журналистов, будут ли санкции в ответ на "список Мюллера".

Офис специального прокурора США Роберта Мюллера, который расследует так называемое вмешательство России в американские выборы в 2016 году, опубликовал 17 февраля обвинительное заключение в отношении лиц, подозреваемых в совершении этого преступления.

Документ, который в офисе Мюллера готовили девять месяцев, содержит около 40 страниц и 13 фамилий россиян. Все они, по данным спецпрокурора, во главе с ресторатором Евгением Пригожиным хотели, но так и не смогли повлиять на результаты президентских выборов в США. В список также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

"Кремлевский список"

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 15 февраля 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова назвала обвинения США во вмешательстве в выборы абсурдом
Минфин США 30 января опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего 210 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин ранее назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
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