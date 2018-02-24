СМИ уличили британский флот в неспособности сопровождать российские корабли

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Британские ВМС подверглись критике за то, что российские военные корабли, проходившие через Ла-Манш, сопровождались вертолетом и патрульным кораблем. Об этом пишет The Telegraph.

По мнению экспертов, которых цитирует издание, отсутствие у британского флота фрегата для сопровождения российских кораблей ставит под вопрос способность Королевских ВМС реагировать на потенциальные угрозы. В статье отмечается, что к подобной ситуации привели сокращения военного бюджета.

"Менее пяти лет назад в ВМС Британии заявили, что патрульные корабли не подходят для этих задач. Вопрос — что изменилось с тех пор?" — цитирует The Telegraph шотландского политика Люка Шкипера.

Представитель минобороны Великобритании, комментируя ситуацию, заявил, что у Королевского флота есть один фрегат, который используется по необходимости.

Ранее сообщалось, что российский конвой в Ла-Манше состоял из большого десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня". Для их сопровождения Британия направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat.

"Александр Отраковский" в течение пяти месяцев действовал в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. Его возвращение на базу в Североморске ожидается в первой половине марта.