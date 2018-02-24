США и Австралия обсудили борьбу с боевиками, покидающими Ирак и Сирию

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл обсудили, как бороться с боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, которые покидают Ирак и Сирию, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров.

"Президент поблагодарил премьер-министра Тернбулла за ведущую роль Австралии по борьбе с терроризмом в Юго-Восточной Азии и существенный вклад в глобальную коалицию по разгрому ИГ*. Они обсудили дальнейшее сотрудничество по мере того, как боевики-террористы покидают Ирак и Сирию и возвращаются в свои родные страны", — говорится в заявлении.

По оценкам США, от ИГ* в Сирии и Ираке освобождено уже 98% территории, в прошлом контролировавшейся террористами.

*Террористическая организация, запрещенная в России.