Эквадор планирует закупить оружие в 2018 году

КИТО, 24 фев — РИА Новости. Эквадор планирует в 2018 году приобрести вертолеты и винтовки через международный тендер, в котором может принять участие и Россия, заявил РИА Новости министр обороны Эквадора Патрисио Самбрано.

"Мы планируем приобрести кое-какие военные орудия… от вертолетов до винтовок, но у нас нет планов в отношении какой-либо страны. Когда у нас будут ресурсы, мы проведем международный тендер, в котором могут принять участие все страны, в том числе Россия", — сказал министр.

При этом он подчеркнул хороший уровень отношений с Москвой. "У нас хорошие отношения с Россией. В военной сфере у нас есть двусторонние отношения и обязательства", — заявил Самбрано.