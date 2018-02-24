ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. США и Австралия обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море, говорится в совместном заявлении двух стран по итогам встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Малькольмом Тернбуллом.

"Лидеры выразили серьезную обеспокоенность ситуацией в Южно-Китайском море и призвали все стороны вести себя сдержанно и разрешать споры мирным путем на основе международного права", — говорится в заявлении.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

США заявляют, что КНР строит искусственные острова, делает их военными объектами и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды. Китай отвергает обвинения США.