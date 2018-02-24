Главы МИД Китая и Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ПЕКИН, 24 фев — РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф в ходе телефонного звонка обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Китая.

Беседа состоялась в пятницу по инициативе иранской стороны.

"Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также региональные проблемы. Министр иностранных дел Ван И подчеркнул, что китайская сторона прилагает неустанные усилия для продвижения мира и стабильности на Ближнем Востоке будет и дальше придерживаться последовательной объективной и справедливой позиции, а также содействовать позитивной и конструктивной роли Совета Безопасности ООН в соответствующих вопросах", — говорится в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений.