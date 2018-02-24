Экс-главу штаба Трампа обвинили в выплате денег от имени партии Януковича

ВАШИНГТОН, 24 фев — РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил дополнительные обвинения экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту — в выплате в 2012 году больших сумм бывшим высокопоставленным европейским политикам от имени правящей тогда украинской Партии регионов, почетным лидером которой был президент Украины Виктор Янукович.

Манафорта ранее обвинили в мошенничестве и отмывании десятков миллионов долларов. Его деловой партнер Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по части обвинений, которые ему предъявлены вместе с Манафортом.

Обвинительное заключение, с которого суд в пятницу снял запрет на публикацию, содержит утверждение, что Манафорт "тайно нанял группу бывших высокопоставленных европейских политиков, чтобы они занимали позиции в пользу Украины, в том числе вели лоббистскую деятельность в Соединенных Штатах".

Согласно обвинительному заключению, Манафорт потратил на эти цели не менее 2 миллиона евро. Каким именно политикам пересылались средства, в обвинительном заключении не сказано.