МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, заявил глава дипломатического ведомства Павел Климкин.

"Отправили ноту МИД РФ: решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — написал Климкин в пятницу на своей странице в Twitter.

Киев, также подчеркнул Климкин, выступает против проведения выборов президента России на не подконтрольных украинской власти территориях в Донбассе. Глава дипломатического ведомства сообщил, что если голосование в Крыму и Донбассе состоится, то Киев не позволит пройти выборам в российских дипломатических ведомствах на Украине.

Решенный вопрос

Заместитель главы российского Центризбиркома Николай Булаев отметил, что выборы президента в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме — несмотря на заявления Украины, Россия обеспечит своим гражданам право голосовать, в этом не стоит даже сомневаться.

"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — подчеркнул Булаев.

Киев, напомнил чиновник, уже делал подобное заявление в адрес Москвы и в ходе прошедших в 2016 году выборов в Государственную думу.

"Такого рода ноты — это анекдоты"

Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за такое решение.

Выборы президента пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

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