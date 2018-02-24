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В мире

Киев направил России ноту протеста из-за выборов президента в Крыму

Сюжет:
Ситуация на Украине. Февраль 2018 (385)
00:4324.02.2018
(обновлено: 01:05 24.02.2018)
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© Depositphotos / MorozzzЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фотоЗдание Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
© Depositphotos / Morozzz

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, заявил глава дипломатического ведомства Павел Климкин.

Работа ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Отправили ноту МИД РФ: решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — написал Климкин в пятницу на своей странице в Twitter.

Киев, также подчеркнул Климкин, выступает против проведения выборов президента России на не подконтрольных украинской власти территориях в Донбассе. Глава дипломатического ведомства сообщил, что если голосование в Крыму и Донбассе состоится, то Киев не позволит пройти выборам в российских дипломатических ведомствах на Украине.

Решенный вопрос

Агитационный плакат к выборам президента РФ 2018 на Зубовском бульваре в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Заместитель главы российского Центризбиркома Николай Булаев отметил, что выборы президента в Крыму и Севастополе пройдут в штатном режиме — несмотря на заявления Украины, Россия обеспечит своим гражданам право голосовать, в этом не стоит даже сомневаться.

"В данном случае для граждан России, проживающих в Крыму и Севастополе, это вопрос решенный — он решен на референдуме в 2014 году. Мы видели, как он проходил, как люди практически единогласно выбрали свое будущее: приняли решение о вхождении в состав Российской Федерации, живут в России и являются гражданами России. И, естественно, это право граждан голосовать Россия обеспечит, в этом даже сомневаться никому не надо", — подчеркнул Булаев.

Киев, напомнил чиновник, уже делал подобное заявление в адрес Москвы и в ходе прошедших в 2016 году выборов в Государственную думу.

"Такого рода ноты — это анекдоты"

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ноту протеста, направленную в адрес Москвы украинским МИД в связи с проведением на территории Крыма выборов президента, можно назвать анекдотом, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Норвежцы, по одной из версий, начинали как варяги править Киевской Русью. И если они им (Украине) сейчас пришлют свою ноту, запрещающую проводить выборы, наверное, можно с этим сравнить… Такого рода ноты — это анекдоты… Только на уровне министров иностранных дел", — заявил Калашников РИА Новости.

Крым вошел в состав России после референдума, на котором более 95 процентов жителей полуострова проголосовали за такое решение.

Выборы президента пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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В мире
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6 пользователей оставили 10 комментариев
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Kron1971
Опять с мухоморов прет ребятишек...
00:56
24.02.2018
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Marat Kanzha
>> Выборы президента пройдут 18 марта. В Крыму и Севастополе они состоятся впервые после воссоединения с Россией в 2014 году.

Далеко не впервые. Впервые они будут всеобщими, как и в любом другом регионе России. А так - были и до этого. Постоянно были. У нас же ~10-20 тыс человек - российских граждан воинского контингента на Украине было. Добавить к этому членов семей - вполне выйдет тысяч тридцать. Плюс военные пенсионеры с семьями- еще тысяч пять-десять.
Неужели у кого-то есть сомнения, что они до 2014 года таки участвовали в выборах?

Да даже я, гражданский: в декабре 2011, находясь в Севастополе, пошел и проголосовал на выборах в Думу . А в марте 2012 - аналогично на президентских выборах. Участок был как участок, самый обычный, с комиссией, листами, урнами, кабинками с ширмами.
Единственный нестандартный вариант, т.е. не как во всей России - правопорядком на выборах занимались военные патрули Черноморского флота, а не украинская милиция, т.к. по очевидным причинам делать украинским гражданам на российском выборном участке нечего.
01:30
24.02.2018
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