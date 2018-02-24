ОАГ призвала Венесуэлу пересмотреть дату выборов президента

МЕХИКО, 24 фев – РИА Новости. Организация американских государств (ОАГ) по инициативе Мексики приняла в пятницу резолюцию с призывом к властям Венесуэлы пересмотреть дату президентских выборов, сообщает мексиканский МИД.

Ранее национальный избирательный совет Венесуэлы назначил выборы на 22 апреля, что вызвало протест оппозиции, требовавшей их проведения во второй половине года.

Инициативу Мексики поддержали Аргентина, Бразилия, США, Панама и Санта-Люсия. "В резолюции содержится призыв… представить новый избирательный календарь, который позволит провести выборы со всеми гарантиями свободного, справедливого, прозрачного, законного и вызывающего доверия процесса, который включит в себя все венесуэльские партии и политических игроков", – говорится в коммюнике МИД.

Резолюция также призывает власти южноамериканской страны принять все необходимые меры, чтобы избежать ухудшения гуманитарной ситуации, и принять помощь международного сообщества.