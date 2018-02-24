Когда свергнут Порошенко. Сценарии ближайшего будущего Украины

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости, Филипп Прокудин. Киев возвращает контроль над Донбассом и усмиряет украинских радикалов. Президент Петр Порошенко умудряется переизбраться на второй срок, но его в 2024 году свергают. В стране устанавливается военная диктатура. Правительство Украины признает воссоединение Крыма с Россией. Таковы сценарии будущего, предложенные экспертами. РИА Новости разбиралось, что в них — ненаучная фантастика, а что уже давно — реальность.

Матрица слабости

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что противотанковые ракетные комплексы Javelin — только часть американской помощи Киеву. Речь, по словам дипломата, идет о гораздо большем. Это тоже вариант будущего Украины. Сценарий "война до последнего украинца", к сожалению, весьма реалистичный.

По крайней мере, эксперты его не исключают. В середине февраля Российский совет по международным делам (РСМД) и представительство германского Фонда имени Фридриха Эберта опубликовали доклад "Форсайт по Украине: четыре сценария развития Украины до 2027 года". Слово "форсайт" с английского переводится и как "предвидение", и как "прогнозирование". Второе значение используется чаще.

Четыре варианта получились, потому что использовали матрицу из двух пар переменных — сильная и слабая власть, сплоченное и разобщенное общество.

Первый сценарий написан генеральным директором РСМД Андреем Кортуновым и руководителем украинского Института глобальных трансформаций Алексеем Семением. В этом варианте у Украины все очень неплохо: страна децентрализована и включена в глобальную экономику. В 2019-м на президентских выборах побеждает вымышленный политик Владимир Кармалюк. Самопровозглашенные Донецкая и Луганские народные республики включаются в украинское государство. Лидеры ДНР и ЛНР остаются у власти до середины 2020-х годов. Экономике помогает Евросоюз — "План Маршалла — 2". Такой сценарий, по мнению авторов, реален при слабой власти и сильном обществе.

Во втором варианте — сильное государство и сильное общество — у Украины дела еще лучше. Его предложили американский эксперт Сэмьюэл Чарап и его украинский коллега Александр Чалый. Президентом избирается некий условный Ярослав Мудрый. Ультраправые, такие как "Правый сектор"*, к 2027 году превращаются в политических маргиналов, государство возвращает себе монополию на насилие. Донбасс под контролем Киева. Страна принимает нейтралитет, не входя ни в ЕС, ни в НАТО, вооруженные силы формируются по финскому или шведскому образцу — сугубо для защиты собственной территории.

Серая реальность политики

Третий сценарий скорее пессимистичный. Главой государства остается Петр Порошенко. В стране свирепствует коррупция, Киев умудрился поссориться как с ближайшими соседями, так и с ЕС. В регионах правительство, чтобы удержать власть, вынуждено опираться на "политически ангажированные" добровольческие батальоны. Компенсировать потерю российского рынка не удается, население живет в бедности. В 2024 году — военный переворот, Порошенко свергнут. Его место занимает один из генералов. Новый режим инициирует конфликты с ЕС, но в страну продолжает поступать американская военная помощь, поскольку Украина по-прежнему служит буфером против России. (Волкер заявлением о "Джавелинах" подтвердил, что этот сценарий вполне реален.) Таким будущее Украины увидели эксперты фонда Карнеги Балаш Ярабик и фонда Фридриха Эберта Симон Вайс.

В четвертом варианте к власти в стране приходят технократы. Они признают потерю Крыма и части Донбасса. Для посттрамповской администрации США Украина не в приоритете. Перспектив вступления в НАТО и ЕС никаких.

В отношениях с Брюсселем вообще все очень грустно. "Украина и другие страны Восточного партнерства (проект ЕС, направленный на развитие особых связей с постсоветскими республиками. — Прим. ред.) — Белоруссия, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан — поняли, что они остались сами по себе".

Немецкие эксперты Гвендолин Зассе и Райнхард Крумм в свой прогноз добавили долю юмора. "Позитивная нота в общей серости политики — сборная Украины по футболу пробилась в четвертьфинал чемпионата мира 2018 года, в то время как хозяйка турнира, Россия, даже не смогла выйти из группы".

"Один другого фантастичнее"

По мнению директора Фонда прогрессивной политики Олега Бондаренко, созданные экспертами из разных стран сценарии будущего Украины, "один другого фантастичнее". Бондаренко предполагает, что все будет хуже, чем в самом пессимистичном варианте.

"Недооценивается тот монстр, который был выпестован Западом, — украинский национализм. Если кто-то считает, что его можно будет убрать в шкаф после того, как отпадет надобность в нем, он ошибается. Этот Франкенштейн пожрет своих создателей", — считает политолог.

По его словам, на "ближайшее десятилетие следует забыть о нормализации российско-украинских отношений, как бы Россия этого ни хотела". "В одном из сценариев есть показательный момент: когда Украина становится ультранационалистической, от нее отворачивается Европа, но не США. Так что маховик украинского национализма продолжит раскручиваться. Закончится это все после того, как Украина националистическая потерпит полный крах: экономический, политический и военный. После этого потребуется полное переучреждение этого государства — на федеративных или конфедеративных началах", — резюмирует он.

Руководитель Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский скептически отнесся к предположению о некоей сплоченности украинского общества. "По ключевым вопросам геополитики страна разделена по-прежнему, несмотря на потерю Крыма и уход из-под контроля Киева части Донбасса. <…> В таких условиях возможна не сплоченность, а лишь компромисс. А это возможно, если будет достигнута договоренность между Россией и Западом. То есть задействован внешний фактор, а не внутренний", — поясняет он.

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник также выражает сомнения в том, что общество в стране может проявить сплоченность. Поэтому, считает он, трудно говорить о сильной власти. "Атаманов много, но общенационального вождя, который бы объединил восток Украины с западом, нет и не предвидится", — говорит эксперт.

По его мнению, легких и быстрых путей выхода из нынешнего кризиса нет. "Во-первых, украинский конфликт — часть более глобального конфликта. Не все решается в Киеве. Единственная сторона, заинтересованная в завершении конфликта, — украинский народ. Все другие политические игроки продолжат играть в украинский покер. Ситуация сопоставима с Тридцатилетней войной, это затяжной конфликт".

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.