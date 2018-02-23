В Польше полицейские открыли огонь по украинцам и грузинам

Флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото

Флаги Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В Польше группа мужчин из граждан Украины и Грузии напала на сотрудников полиции, которые в ответ были вынуждены применить оружие, передает Dziennik Lozki.

Инцидент произошел 23 февраля в польском городе Згеж около двух часов ночи. Во время патрулирования улиц полицейские заметили в одном из районов населенного пункта несколько мужчин в нетрезвом состоянии.

Патрульные попытались успокоить иностранце и попросили предъявить документы. Дебоширы отказались подчиниться и начали бросать в силовиков камни и тротуарную плитку.

Сотрудники полиции сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, после чего открыли огонь на поражение.

В результате было задержано 13 человек, четверо из них находятся в больнице с ранениями ног. Один из правоохранителей получил травму головы.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.