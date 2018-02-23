Трамп пообещал усилить проверки потенциальных покупателей оружия

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп пообещал серьёзно усилить проверки людей, которые планируют приобрести оружие.

"Мы сделаем много. Но в первую очередь мы будем очень серьёзно проверять (потенциальных покупателей оружия). Я говорил со многими людьми в конгрессе. И там очень серьёзное движение по усилению проверок. Особенно если мы имеем дело с психическими расстройствами", — сказал он на совместной конференции премьером Австралии Малколмом Тернбуллом.

Стрельба в школе в городе Паркленд в 60 километрах к северу от Майами произошла 14 февраля. Вскоре после трагедии полиция задержала бывшего ученика этой школы Николаса Круза 1999 года рождения. Ранее адвокат Круза заявил, что его подзащитный намерен признать вину в том случае, если прокуроры не станут требовать для него смертной казни.