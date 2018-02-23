ООН, 23 фев — РИА Новости. США намерены продолжить давление на КНДР через ООН, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли после ужесточения санкций в отношении Пхеньяна со стороны Вашингтона. США предложили расширить санкционный список в отношении Пхеньяна.

По словам Хейли, США не смягчат позицию по Северной Корее. "Мы наращиваем давление на северокорейский режим, и мы используем каждый инструмент, который у нас есть, включая работу с нашими партнерами в ООН, чтобы увеличить давление до тех пор, пока КНДР не изменит линию поведения. Мир не примет Северную Корею как ядерную державу", — говорится в распространенном постпредством США заявлении Хейли.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в рамках регулярного брифинга представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".

В этой связи США предложили расширить санкционный список в отношении Пхеньяна.

В миссии США сообщили, что внесли на рассмотрение санкционного комитета по КНДР "список предложений", "направленных на перекрытие незаконной контрабанды КНДР по морю для получения нефти и продажи угля".