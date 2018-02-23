Палестинцы осудили готовящийся перенос посольства США в Иерусалим

ГАЗА, 23 фев — РИА Новости. Палестинские власти назвали перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и выбранную для этого дату провокацией, которая способна "взорвать регион".

Американская администрация решила приурочить открытие дипмиссии в Иерусалиме, чья принадлежность составляет один из стержневых аспектов ближневосточного конфликта, к 70-летию образования Израиля по григорианскому календарю — 14 мая 2018 года.

Для палестинцев и многих израильских арабов это канун дня Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.

"Решение Соединенных Штатов признать Иерусалим столицей Израиля и сейчас еще и перенести туда свое посольство в канун 70-летия Накбы, этнических чисток по меньшей мере 418 палестинских деревень и насильственного перемещения двух третей нашего народа, демонстрирует решимость американской администрации подрывать международное право, уничтожать двугосударственное решение и провоцировать чувства палестинского народа, арабов, мусульман и христиан всего мира", — сказано в заявлении генерального секретаря Организации освобождения Палестины, главного палестинского переговорщика Саиба Орейката.

Официальный представитель исламистского движения ХАМАС Абделлатиф аль-Кану в беседе с РИА Новости сравнил перенос посольства с "молнией, которая взорвет регион".

На декабрьскую декларацию президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и предстоящем переносе туда посольства палестинцы отреагировали массовыми акциями протеста, приостановкой политического диалога с Вашингтоном и отказом от его посреднических услуг в мирном процессе с Израилем.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, с которым до декабря были солидарны США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.

Один из основополагающих для ближневосточного урегулирования документов, резолюция Генассамблеи ООН №181 от 1947 года, определяет Иерусалим как "отдельную единицу" (corpus separatum) со специальным международным режимом под управлением Организации Объединенных Наций. Еще один документ на эту тему, резолюция СБ ООН 478 от 1980 года, "порицает" Израиль за принятие основного закона о столичном статусе всего Иерусалима и призывает государства вывести свои дипломатические миссии из города.