Трамп признался, что изо всех сил старается скрыть свою лысину

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Екатерина Соболь. Президент США Дональд Трамп, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне, признался, что изо всех сил старался скрыть свою лысину, и у него это, кажется, получилось.

"Я старался изо всех сил, чтобы скрыть эту залысину, ребята. Я правда старался, и этот парень выглядит не так уж плохо", — сказал он, разглядывая себя на экранах, транслирующих его выступление.

Необычная причёска Трампа не раз становилась предметом обсуждений. Например, в 2012 году певица Шер усомнилась в том, что у Трампа натуральные волосы, о чем сообщила в Twitter. На это Трамп ответил, что у него-то как раз все натуральное, в отличие от Шер.

Причёске Трампа посвящаются картины, над ней иронизируют юмористы, она даже вдохновляет на создание блюд. Например, в ходе избирательной кампании 2016 году в одном из штатов причёска Трампа стала образом для создания гамбургера.