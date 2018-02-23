МИД Украины направил России ноту протеста из-за выборов в Крыму

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости. МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, заявил глава ведомства Павел Климкин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

"Отправили ноту МИД РФ: решительный протест против выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма", — написал Климкин в пятницу на своей странице в Twitter.

Он также написал, что Киев выступает против проведения выборов президента РФ на не подконтрольных украинской власти территориях в Донбассе. Климкин сообщил, что если выборы в Крыму и Донбассе состоятся, тогда Киев не позволит пройти выборам в дипломатических ведомствах РФ на Украине.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".