Иванка Трамп сообщила главе Южной Кореи о новом пакете санкций по КНДР

ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Дочь и советник президента США Иванка Трамп, прибывшая в Южную Корею в пятницу для участия в закрытии Зимней Олимпиады, проинформировала южнокорейского президента Мун Чжэ Ина о готовящихся санкциях против КНДР, сообщил журналистам министр финансов США Стивен Мнучин.

"Иванка была проинформирована, она – часть команды, у нее был ужин с президентом Муном, они в частном порядке обсудили это до объявления (санкций)", — сказал Мнучин. Ранее СМИ сообщили, что вопрос санкций в Сеуле не поднимался.

Мнучин, отвечая на вопрос о времени объявления новых санкций, отметил, что процесс их подготовки занимает определенное время, и напомнил, что в ходе визита в Южную Корею вице-президент США Майк Пенс заявил о готовящихся санкциях, однако тогда они еще не были готовы.

США в пятницу объявили о введении санкций в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в рамках регулярного брифинга представитель администрации США заявила журналистам, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи".

Иванка Трамп официально возглавит американскую делегацию на закрытии Олимпиады в воскресенье.