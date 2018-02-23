Половина американцев против инициативы Трампа разрешить учителям оружие

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Половина американцев выступают против инициативы президента США Дональда Трампа, который предложил разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников, показал опрос телеканала CBS.

Против инициативы проголосовало 50% опрошенных. В поддержку предложения выступили 44% респондентов. Три четверти опрошенных (75%) выступают за предложенное Трампом ужесточение проверок для желающих приобрести огнестрельное оружие.

В целом реакция президента на массовую стрельбу в школе во Флориде получила положительную оценку лишь трети опрошенных, в то время как половина респондентов оценила ее критически.

Более половины респондентов (53%) заявили, что сообщения о массовой стрельбе в США больше не вызывают у них удивления. Основной причиной подобных инцидентов в стране американцы считают отсутствие необходимых мер безопасности (41%). Вторым по значимости фактором стало распространение огнестрельного оружия (29%).

В США право на ношение оружия гарантировано второй поправкой к конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как на прошлой неделе бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.