США ценят диалог Пхеньяна и Сеула, но требуют денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. США ценят диалог Северной и Южной Кореи и приостановку ядерных испытаний Пхеньяном, но санкции направлены на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил в рамках брифинга в Белом доме глава Минфина США Стивен Мнучин.

Журналист в ходе брифинга поинтересовался у Мнучина, почему для новых санкций против Северной Кореи выбран столь неудачный момент, когда идёт ее диалог с Южной Кореей, приостановлены ядерные испытания.

"Мы ценим эти факты и факт того, что они не проводили испытания. Хотя это не то, чего мы добиваемся. Совершенно очевидно, что (эти санкции) являются продолжением директивы ООН (по противодействию Северной Корее)", — ответил глава Минфина США на вопрос журналиста,

В пятницу Минфин США ввел санкции в рамках противодействия ядерной и баллистической программе Северной Кореи, санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица. Ранее в администрации США сообщили, что этот пакет санкций — "самый серьезный, который когда-либо был в адрес Северной Кореи". Отмечалось, что давление на КНДР по мере выполнения санкций будет только расти, эффект уже есть.