Косачев: санкции США могут привести к сворачиванию корейского диалога

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Введённые США санкции против КНДР несвоевременны с учётом появившихся перспектив диалога для решения корейской проблемы, могут привести к его сворачиванию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Потрясающая особенность американцев – обрушиваться с наказаниями не тогда, когда ситуация обостряется, а именно тогда, когда появляются признаки нормализации обстановки… И вот теперь президент США Д. Трамп торжественно объявил о запуске "крупнейшего за все время пакета санкций" КНДР именно тогда, когда северокорейская делегация с сестрой лидера КНДР во главе приехала в Южную Корею, привезла личное приглашение Ким Чен Ын президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину посетить Пхеньян в сроки проведения третьего межкорейского саммита (а президенты не встречались уже более 10 лет)", — написал Косачев в Facebook.

Сенатор задался вопросом, какого эффекта добивается Трамп от введения санкций.

"Чтобы КНДР свернула свою переговорную активность? Пхеньян на это готов, что называется, в любой момент", — отметил он.