НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев — РИА Новости. Индия в пятницу успешно провела испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Дхануш", способной нести ядерный заряд, пишет газета Economic Times со ссылкой на источники в оборонном секторе страны.

Согласно этим данным, пуск был произведен примерно в 10.52 по местному времени (около 08.22 мск) с корабля индийских ВМС, находившегося в Бенгальском заливе неподалеку от побережья штата Орисса. Боевая часть ракеты имеет массу около 500 килограммов. Отмечается, что "Дхануш" способна с высокой точностью поражать морские и наземные цели на расстоянии до 350 километров.

"Пуск ракеты был произведен в рамках проходящих учений сил стратегического назначения", — заявил изданию представитель минобороны Индии, подчеркнув, что испытание прошло "полностью успешно".

Ранее на текущей неделе источник в Организации оборонных исследований и разработок (DRDO, находится в подчинении у министерства обороны Индии) сообщил РИА Новости, что Индия успешно испытала баллистическую ракету "Агни-2", которая также способна нести ядерную боеголовку. В общей сложности с начала февраля текущего года страна произвела четыре тренировочных ракетных пуска.