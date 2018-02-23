ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Парижское соглашение по климату, от которого США отказались, фактически было заключено в интересах развивающихся стран и при этом ограничивало рост США.

"У нас много газа и нефти, у нас рекордные в мире запасы энергоресурсов, но мы не могли ими пользоваться, мы не могли конкурировать", — заявил Трамп, говоря о Парижском соглашении по климату.

"Но этого больше не произойдёт. Китай… соглашение (по климату) с ними не начнет работать (когда Китай начнёт сокращать выбросы) до 2023 года. Россия — им позволили вернуться к 1990-м, которые вовсе не были временем защиты окружающей среды. (Речь и о) других больших странах, таких как Индия… мы должны платить за них, поскольку их считают развивающимися странами. А нам можно тоже расти?" — задался вопросом Трамп, выступая на конференции консерваторов (Conservative Political Action Conference, CPAC) в Вашингтоне.

США вышли из Парижского соглашения по климату в июне 2017 года, став практически единственной страной в мире, отказавшейся от этого соглашения. Даже Сирия, переживающая военный конфликт на своей территории, изъявила желание присоединиться к данному соглашению.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа, однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.