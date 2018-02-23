Мадуро пообещал участвовать в предвыборных дебатах

МЕХИКО, 23 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своей готовности участвовать в любых дебатах среди кандидатов перед намеченными на 22 апреля выборами главы государства.

"Я публично обещаю участвовать в любых президентских дебатах между кандидатами, которые будут зарегистрированы, — по ТВ, в социальных сетях, на национальном публичном уровне", – заявил Мадуро, выступая в Facebook Live.

При этом пока, кроме самого Мадуро, ни одного кандидата на пост президента не выдвинули. Оппозиция Венесуэлы отказывается от участия в выборах, требуя выполнения властями ряда требований. Среди них — проведение выборов во второй половине текущего года, создание нового сбалансированного Национального избирательного совета, приглашение независимых международных наблюдателей, равный допуск всех СМИ, голосование венесуэльцев за рубежом, отзыв решений о лишении партий и политиков возможности участвовать в политической деятельности.

Последний раз предвыборные дебаты проходили в Венесуэле в 1983 году между двумя основными претендентами на пост главы государства: Рафаэлем Кальдерой и Хайме Лусинчи, который и победил на выборах.