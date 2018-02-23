СМИ назвали дату переноса посольства США в Иерусалим

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. США официально перенесут своё посольство из Тель-Авива в Иерусалим уже 14 мая 2018 года, в 70-ю годовщину образования еврейского государства, сообщает Десятый израильский телеканал со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Иерусалиме.

По словам источников телеканала, посольство начнёт временную работу в иерусалимском квартале Арнона, где в настоящий момент расположен американский консульский комплекс.

Как отмечает телеканал, переезд посольства произойдёт намного раньше объявленного прежде срока и завершится уже к концу 2019 года.

По данным Второго израильского телеканала, американская администрация официально объявит о новой дате начала переезда посольства в ближайшее время, "возможно, даже сегодня".

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

В бюджетном предложении госдепартамента США на 2019 финансовый год сообщалось, что правительство США считает строительство посольства в Иерусалиме одним из важнейших приоритетов на 2018-2019 годы.

В декабре Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, воздержались 35. Согласно резолюции, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.