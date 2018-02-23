ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп вновь призвал вооружать учителей школ, чтобы предотвратить случаи массовой стрельбы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предлагает разрешить учителям и работникам школ скрытое ношение оружия для защиты от нападений вооруженных преступников.

"Когда мы объявляем наши школы свободными от оружия зонами, это лишь подвергает школьников большей опасности. Хорошо тренированные, любящие оружие учителя и тренеры должны иметь возможность скрытно носить оружие", — заявил Трамп, отрывки речи которого распространил Белый дом. Саму речь Трамп произнесет на конференции консерваторов позже в пятницу.

По словам президента США, вооружение учителей "основывается на здравом смысле", как и усиление проверок, чтобы оружие не попадало к людям, представляющим опасность для себя и других.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Дебаты об ограничениях вновь активизировались после того, как на прошлой неделе бывший ученик застрелил в школе во Флориде 17 человек.