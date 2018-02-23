"Меня тошнит": в Сети обсуждают "замкнутую" гифку польского художника

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В интернете набирает популярность "замкнутая" гифка в виде бесконечно приближающегося изображение морского побережья.

Гифка напоминает настоящую карту местности, которая все время увеличивает масштаб. Автор изображения – польский художник Феликс Кончаковски. На его сайте опубликовано множество подобных работ.

By the visual artist Konczakowski, a bit of coastal geography. pic.twitter.com/tO8CRBpNm2 — KHCA Geography (@khcageogfacts) 20 февраля 2018 г.

​Гифка вошла в топ Reddit и собрала огромное количество просмотров и комментариев.

"Ох. Мой мозг", — жалуется один из посетителей интернет-портала.

"Меня вроде как тошнит от этого", — присоединяется к нему danc4498.

"Ни одна гифка не действовала на меня так, как эта. У меня определенно скрутило желудок", — написал HotgunColdheart.

"Это самая раздражающая гифка, которую я видел в своей жизни", — заявил Casanova в Twitter.